В Тюмени подельник экс-тренера сборной России по карате получил 4 года за кражу иномарок в составе ОПГ

Член банды бывшего тренера России по карате Георгия Хижнякова, 35-летний Сергей Клеймёнов, наказан за участие в составе ОПГ в кражах машин на общую сумму в 10,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, в мае 2009 г. суд отправил Георгия Хижнякова, Юрия Комара, Ахмеда Мержоева, Евгения Худолеева и Алексея Питиримова в колонию за кражи иномарок. Хижняков получил восемь, а Комар – шесть с половиной лет колонии общего режима. 9 августа 2012 г. тренеру до семи лет 10 месяцев смягчили наказание. В июле 2014 г. его освободили от наказания по болезни. До этого, в августе 2012 г., Комару остаток срока заменили на исправительные работы. По версии следствия, в 2015 году Хижняков создал вторую ОПГ и вновь решил воровать иномарки. В ее состав в разное время вошли Комар и еще три человека. Злоумышленники с помощью специального устройства отключали сигнализацию машин, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных авто.

Клеймёнов участвовал в угонах 11 машин общей стоимостью в 10,5 млн руб. Ещё в четырёх случаях кражи сорвались. Суд отправил его в колонию общего режима на четыре с половиной года. Ранее Комар получил пять с половиной лет, а Рядовых – четыре с половиной года колонии строгого режима.