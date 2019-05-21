"Все сбрасывать на государство нельзя". Текслер призвал застройщиков вместе решать проблемы обманутых дольщиков

В Челябинске два дома застройщика Александра Серебрянского будут достраивать за счет средств Фонда поддержки дольщиков и заемщиков АО "ЮУ КЖСИ". Сегодня глава Южного Урала Алексей Текслер посетил проблемные объекты, пообщался с дольщиками и послал сигнал застройщикам – сбрасывать все на государство нельзя, нужно решать свои проблемы, передает корреспондент Накануне.RU.

Объезд руководитель региона начал с дома №5.1 ЖК "Бриз", где его уже ждали дольщики. Дом должны были сдать в ноябре 2017 года, однако за несколько месяцев до сдачи строительство остановилось.

Как рассказал министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин, на достройку объекта ориентировочно нужно 18-20 млн руб. Строительство будет осуществляться при содействии Фонда поддержки дольщиков.

"Предлагается выполнить минимальный объем работ, который позволит по нормативам принять дом в эксплуатацию и передать квартиры. Это подключение всех систем, лифтов, отделка мест общего пользования, установка дверей. В августе планируется сдать дом и начать передавать квартиры. В ЖК "Бриз" семь объектов. Этот дом в самом лучшем состоянии, большинство на фундаменте находятся", - сообщил он.

"Здесь действительно нужны небольшие деньги. Мы профинансируем достаточно оперативно достройку вашего дома и эта проблема будет решена", - обратился Алексей Текслер к дольщикам.

Виктор Киселев, дольщик ЖК "Бриз", рассказал, что ждет квартиру уже два года. Строительство остановилось осенью 2017 года и дом забросили.

"Нужно дом сдать, он начинает уже разрушаться. В подъездах уже разворовывать начали. То, что они предлагают, это, конечно, выход из ситуации. Я очень рад. Мы даже не знали, что такое предложение будет. Нам предложили запустить дом в том виде в каком градостроительный кодекс позволяет его запустить. Мы конечно заплатили за квартиру отделкой, все это опять на нас ложится, но сейчас нужно принять что-то и работать", - поделился он.

В ЖК "Бриз" семь проблемных домов и 458 дольщиков, а в целом у Александра Серебрянского 27 проблемных объектов в Челябинске и Копейске, и почти 2 тыс. 300 дольщиков.

Алексей Текслер также посетил другой проблемный объект застройщика - многоэтажку на улице Работниц. Здание также находится в высокой степени готовности и на его достройку нужно 15-17 млн руб. Строительство планируется завершить за счет средств Фонда поддержки дольщиков. Ориентировочно дом сдадут этой осенью.

Дольщица Татьяна Владимирова уже более трех лет ждет свою квартиру.

"Он в 2016 году должен был быть сдан. Жалко, дом разрушается, его конечно нужно обязательно сдавать. С застройщиком очень сложно общаться. Все время давал обещания и сдвигал сроки строительства, а здесь очень много людей, которые снимают квартиру и платят ипотеку", - говорит она.

Главу Челябинской области возмутило, как ведет себя застройщик Александр Серебрянский.

"Он по углам бегает, скрывается, ничего не делает. Это конечно никуда не годится. Мы были сегодня в ЖК "Бриз" на объекте 5.1. Этот объект уже два года стоит в таком состоянии, уже стали разворовывать. Объем достройки в деньгах до 20 млн и можно в течение трех месяцев объект сдать людям. Годами эти вопросы не решаются, можно было найти средства и эту проблему решить. Понятно, что инвестор бегает. У нас 27 объектов этого господина и проблемы не решаются, и меня это устраивать не будет. Хотелось бы еще раз повторно всем нашим застройщикам передать сигнал, что все сбрасывать на государство нельзя. Нужно поднимать зад и решать свои проблемы, которые они сами создали", - подчеркнул он.

В этом году должна решиться проблема с дольщиками "Гринфлайта". Алексей Текслер на встрече с дольщиками рассказал по договоренности с застройщиком до осени все дольщики "Гринфлайта" получат ключи от квартир и переселяться. "Мы это официально подтверждаем", - заверил застройщик.

"У нас 56 проблемных объектов, порядка 4,5 тыс. дольщиков, которые не могут годами решить свои проблемы. По 18 домам с инвесторами мы договорились, что дома будут сданы в 2019-2020 гг. Это "Гринфлайт", "Речелстрой", "Град" и "Возрождение". У нас нет домов, по которым нет понимания, что делать. Просто разные сроки, разные механизмы. К сожалению, у нас есть объекты, по которым других решений, кроме как подключаться государству, нет, но для этого необходимо изменение федерального законодательства, в том числе поддержка федерального центра через Дом.рф. Уже есть договоренность о софинансировании из федерального бюджета. Как минимум 29 домов мы сможем решить за счет этого объема", - рассказал по итогам объезда Алексей Текслер.