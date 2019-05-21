Депутат тюменской гордумы может пойти на довыборы в областную думу от ЛДПР

Депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев может участвовать в довыборах в Тюменскую областную думу, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

"Его кандидатура основная. Кроме этого, он известен жителям Калининского округа, он уже участвовал в выборах на данной территории. Если он победит, то его место в думе Тюмени будет передано следующему по списку партийцу", — сообщает издание.

Депутат областной думы от ЛДПР Артем Зайцев в беседе с корреспондентом Накануне.RU не подтвердил информацию об утвержденной кандидатуре. Парламентарий сообщил, что имя кандидата будет названо после согласования с высшим советом партии.



"Это произойдет не раньше конца мая", - сообщил он.

Напомним, в Тюменской областной думе появился вакантный мандат после того, как экс-депутат Олег Чемезов перешел на работу в соседний регион и получил пост заместителя губернатора Свердловской области. Избрался Чемезов по Калининскому одномандатному округу города Тюмени.

Имя своего кандидата в настоящий момент озвучили только коммунисты – это общественник, "полковник диванных войск" Анатолий Княжев, который активно участвовал и организовывал "мусорные" протесты в Тюмени с начала года.