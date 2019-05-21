16 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Канцелярский нож (2019) | Фото: mycdn.me

В Югре школьник приставил к горлу одноклассника нож и потребовал "не снимать его на видео"

Ученик одного из лицеев Югорска пригрозил другому лицеисту канцелярским ножом, если тот не перестанет снимать то, как он "играет" с опасным предметом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным бывшего депутата думы Югорска Антона Пантина, "разговор" произошёл 14 мая. Ученик седьмого класса лицея имени Атякшева играл с канцелярским ножом и пугал им одноклассниц. Другой лицеист снимал это на телефон.

"Игравший с ножом увидел, что его снимают. Подошёл к оператору и, подставив нож к горлу, потребовал удалить запись", - отметил Пантин.

Чем в итоге кончился "разговор", не уточняется. В департаменте образования Югры Накануне.RU сообщили, что ситуация находится на контроле у профильных ведомств.

"Нанесенная канцелярским ножом царапина не представляла угрозы для жизни, была произведена случайно, конфликта между лицеистами нет. Информация о случившемся незамедлительно передана в городской отдел полиции, управление образования города и иные необходимые службы. Прошла встреча с родителями школьников, на ней присутствовал также инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних. Родители лицеистов, устроивших на перемене "игры" с канцелярским ножом, отказались от разрешения ситуации с участием правоохранительных органов, претензий к образовательной организации и друг другу не имеют",- добавили в департаменте.

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В Югре школьник приставил к горлу одноклассника нож и потребовал "не снимать его на видео"

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Теги: нож, школьники, игра



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