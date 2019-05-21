16 Сентября 2020
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Экономика Курганская область
Шадринск, двор, Комфортная городская среда (2018) | Фото:Накануне.RU

В рамках проекта "Инициативный бюджет" зауральцы смогут проголосовать за строительство или ремонт объектов

В Кургане представили проект "Инициативный бюджет".

Идея создания проекта принадлежит врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову, рассчитан он до 2024 года. Его цель - жители региона могут сами выбрать объекты реконструкции и благоустройства территорий.

Ранее Шумков отметил, что люди будут голосовать за ту или иную территорию, чтобы повысить справедливость принимаемых решений.

"Такой опрос предполагается проводить по приоритетности строительства объектов, благоустройства общественных пространств в Кургане и Шадринске, а также во всех районах региона", - отметил руководитель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Для начала общественники выберут объекты с учетом предложений самих жителей конкретного населенного пункта. Такие решения будут приниматься на круглых столах и с помощью уличных опросов. Также опросы граждан будут организованы на сайтах администраций районов и городов. Такие онлайн-опросы будут работать до конца августа этого года.

"В результате будут определены проекты, за которые люди будут голосовать очно. Он пройдет в единый день голосования 8 сентября этого года на избирательных участках", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

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В рамках проекта "Инициативный бюджет" зауральцы смогут проголосовать за строительство или ремонт объектов

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Теги: инициативный бюджет, Курган, Шадринск, Зауралье, Вадим Шумков, Михаил Белоусов, реконструкция, благоустройство



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