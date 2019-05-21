16 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Джордж Мартин (2015) | Фото:vk.com

Джордж Мартин заинтриговал: "Песнь льда и пламени" может закончиться не так, как "Игра престолов"

70-летний писатель Джордж Мартин и после окончания сериала "Игра престолов" продолжает держать интригу. Более того, он стал "последней надеждой" для тех зрителей, что остались недовольны концовкой сериала. Напомним, последний эпизод шоу вышел на этой неделе.
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В своем блоге автор цикла "Песнь льда и пламени" выражает неуверенность в том, что последние две книги будут повторять сценарий сериала. "Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет", - написал Мартин в своем блоге. "Если понадобится больше страниц, глав и сцен, я добавлю их", - интригует Мартин.

Неделей ранее Мартин заявил, что пока даже не брался за последний том "Песни льда и пламени": "Скажу официально: нет, "Ветра зимы" и "Мечта о весне" не закончены. "Мечту" я даже не начинал. Я не собираюсь писать седьмой том, пока не закончу шестой". В издательстве Random House и на телеканале HBO вопрос о книгах не стали комментировать.

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Ранее актер Иен МакЭлинни, сыгравший в "Игре престолов" сира Барристана Селми, заявил, что Мартин уже закончил две последние книги, но договорился с HBO не публиковать их до окончания шоу.

Последняя на сегодня книга цикла увидела свет еще в 2011 году ("Танец с драконами"). Мартин тогда заявил, что не думал о завершении сериала раньше, чем он допишет цикл.

Кстати, в книгах персонаж МакЭлинни пока не погиб (в отличие от сериала), актер даже рассказал, что Мартин обещал его персонажу "интересное путешествие".

Сейчас, судя по всему, писатель работает над сценариями для спин-офф-сериалов "Игры престолов". Ранее заявлялось, что их будет аж пять, и для некоторых сценарий напишет Мартин.

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Джордж Мартин заинтриговал: "Песнь льда и пламени" может закончиться не так, как "Игра престолов"

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Теги: джордж мартин, песнь льда и пламени, игра престолов, роман



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