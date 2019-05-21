16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге суд вновь продлил арест автору Telegram-каналов Устинову

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест автору Telegram-каналов и владельцу нескольких сайтов Александру Устинову.

Напомним, срок ареста Устинова истекал 25 мая. Суд принял решение, что он останется под стражей до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что медийщик, предположительно, пытался вымогать деньги у крупной компании, публикуя негативные материалы на своих ресурсах. Дело против него квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ, то есть как мошенничество в особо крупном размере, либо совершенное организованной группой.

Автор Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП дубернатора" был задержан в ноябре прошлого года. Сообщалось, что его "взяли" после передачи денег.

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В Екатеринбурге суд вновь продлил арест автору Telegram-каналов Устинову

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Теги: Устинов, арест, суд, Екатеринбург



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