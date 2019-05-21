Сербская Церковь соборно отвергла признание украинских раскольников

Сербская Православная Церковь (СПЦ) не признает раскольников Украины церковью. Такое решение вынесено на Архиерейском Соборе СПЦ.

Хотя ранее предстоятель СПЦ заявлял то же самое, Архиерейским Собором, который является высшим органом управления, это решение вынесено впервые.

"Наша Церковь не признает новосозданную структуру на Украине во главе с гражданами Денисенко и Думенко", - говорится в решении Собора.

Такое упоминание лидеров раскола является канонически точным. Поскольку Михаил Денисенко (бывший митрополит Филарет) лишен священного сана, а новый лидер Сергей Думенко ("митрополит Епифаний") никогда не имел канонического рукоположения, то они имеют только мирские имена.

СПЦ подтвердила, что единственной канонической Церковью на Украине является УПЦ во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Напомним, раскольников Украины с разными формулировками не признала ни одна православная церковь, не считая Фанара, который, согласно священным канонам, сам присоединился к ним и отпал от Церкви. В марте патриарх Варфоломей назвал себя наследником римских пап, а его посланник на Украине митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) обвинил все церкви в неблагодарности.