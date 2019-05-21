16 Сентября 2020
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Петр Порошенко, Сергей Думенко (Епифаний), храм, раскол, криминал (2018) | Фото: пресс-служба президента Украины

Сербская Церковь соборно отвергла признание украинских раскольников

Сербская Православная Церковь (СПЦ) не признает раскольников Украины церковью. Такое решение вынесено на Архиерейском Соборе СПЦ.
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Хотя ранее предстоятель СПЦ заявлял то же самое, Архиерейским Собором, который является высшим органом управления, это решение вынесено впервые.

"Наша Церковь не признает новосозданную структуру на Украине во главе с гражданами Денисенко и Думенко", - говорится в решении Собора.

Такое упоминание лидеров раскола является канонически точным. Поскольку Михаил Денисенко (бывший митрополит Филарет) лишен священного сана, а новый лидер Сергей Думенко ("митрополит Епифаний") никогда не имел канонического рукоположения, то они имеют только мирские имена.

СПЦ подтвердила, что единственной канонической Церковью на Украине является УПЦ во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Напомним, раскольников Украины с разными формулировками не признала ни одна православная церковь, не считая Фанара, который, согласно священным канонам, сам присоединился к ним и отпал от Церкви. В марте патриарх Варфоломей назвал себя наследником римских пап, а его посланник на Украине митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) обвинил все церкви в неблагодарности.

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Сербская Церковь соборно отвергла признание украинских раскольников

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Теги: Украина, церковь, раскол



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