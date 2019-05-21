Спонсоры храма не посетили главную встречу промышленников области у Куйвашева

Расширенное заседание президиума совета свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) прошло без участия глав РМК и "УГМК-Холдинга" Игоря Алтушкина и Андрея Козицына. Оба промышленника - основные спонсоры храма святой Екатерины, выбор площадки для которого в очередной раз закончился скандалом.

Алтушкин и Козицын входят в президиум СОСПП, который обычно проводит свои заседания на предприятиях, входящих в состав союза. В этот раз промышленников принимал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Доме Севастьянова, на чем президент союза Дмитрий Пумпянский особо акцентировал внимание, назвав это знаком уважения.

Владельцы РМК и УГМК значились в составе участников заседания, их фамилии фигурировали в пресс-папках для журналистов, но к разочарованию представителей СМИ в зале заседаний никого из них не оказалось.

Отметим, ни Алтушкин, ни Козицын с момента начала протестных акций не комментировали ситуацию вокруг проекта. В то же время бизнесмены исправно посещали молебны за храм и "примирительные" совещания у губернатора.

При этом бизнесмены главные, но не единственные спонсоры Фонда святой Екатерины. Корреспондент Накануне.RU попытался получить комментарии у председателя совета директоров Группы ЧТПЗ Александра Федорова и президента СОСПП Дмитрия Пумпянского, но оба отказались говорить о строительстве храма.

Добавим, инсайдеры Накануне.RU отмечали, что в обеих корпорациях - УГМК и РМК - к промежуточному финалу борьбы за сквер относятся спокойно. В РМК действует запрет на какие-либо комментарии, а УГМК и вовсе дистанцировалась от конфликта.