В сети появился первый трейлер к фильму "Аббатство Даунтон"

В сети появился трейлер к фильму "Аббатство Даунтон", снятому по одноименному титулованному и популярному британскому сериалу.

Авторы проекта указывают, что лента выйдет в прокат уже в сентябре этого года. "Король и королева приезжают в Даунтон!" – гласит слоган трейлера. Сюжет, судя по всему, действительно закручен вокруг визита августейших особ в поместье, и вокруг подготовки к такому знаменательному событию. Каст сериала перешел и в фильм, а вот кто сыграет монархов – в трейлере не показано.

"Аббатство Даунтон", или "Даунтон" (англ. Downton Abbey) — британский телесериал от создателей "Госфорд-паркa", поставленный по оригинальному сценарию Джулиана Феллоуза компанией "Carnival Films". Премьера состоялась 26 сентября 2010 года на канале ITV. Фильм воссоздаёт атмосферу Англии начала XX века, как характерами персонажей, так и антуражем в кадре, затрагивает такие моменты, как технический прогресс (появление в быту электричества, телефонов, автомобилей), эмансипацию женщин, Первую мировую войну, эпидемию испанского гриппа и многое другое. В 2011 году сериал "Аббатство Даунтон" вошёл в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками телесериал".