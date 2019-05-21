Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски в сопровождении F-22 ВВС США

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС ВВС РФ пролетели над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

Продолжительность планового полета составила более 12 часов.

При этом на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В прошлом году США не раз заявляли, что американские истребители F-22 вылетали на перехват российских бомбардировщиков Ту-95.

Так, по данным НОРАД, это происходило 1 сентября в районе Аляски. Аналогичный случай произошел в мае. Самолеты ВКС России в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США.

В Минобороны РФ постоянно подчеркивают, что полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Российские самолеты не нарушают границ других государств.