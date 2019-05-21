Высокинский обсудил с екатеринбургскими архитекторами новые площадки для храма. Какие именно, не уточнил

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую встречу с архитекторами по вопросу обсуждения новой возможной площадки для строительства храма святой Екатерины. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, участники встречи рассмотрели несколько вариантов размещения храма и обсудили плюсы и минусы каждого.

Какие именно площадки были рассмотрены - неизвестно. Сейчас мэрия города собирает варианты площадок от жителей города. По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.

Завершая сегодняшнюю встречу с архитекторами, Александр Высокинский предложил провести аналогичный разговор в конце следующей недели – когда специалисты муниципалитета соберут и обработают все пожелания горожан.

К этому времени можно будет определить наиболее популярные по мнению екатеринбуржцев площадки и уже более предметно обсуждать перспективу их застройки храмом.