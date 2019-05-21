В Нижневартовске составили "народную карту" ремонта дорог

В Нижневартовске составлена "народная карта" дорог, которые предстоит отремонтировать в нынешний сезон. Высказать своё мнение о том, какие дороги надо отремонтировать в первую очередь, вартовчане могли на сайте администрации в рубрике "Опросы", а также в крупном торговом комплексе. Проголосовали более 2 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В "народную карту" вошли практически все участки, представленные на выбор жителей. Лидерами стали улицы Интернациональная, Ханты-Мансийская, Лопарева (в старой части города), Ленина и другие. Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 г. будут приведены в порядок 15 участков.

Глава города Василий Тихонов отметил, что столица Самотлора по праву считается центром притяжения – там работают, учатся, отдыхают жители разных городов, то есть Нижневартовск должен постоянно развиваться, создавая комфортные условия для жителей.

"Впервые только в этом году на ремонт дорог будет выделено больше 500 млн руб., что позволит за весенне-летний период одновременно отремонтировать 15 участков. Важно провести ремонтную кампанию максимально качественно и комфортно для наших жителей", - сказал Тихонов.

Качество ремонта дорог будут контролировать общественники, эксперты дорожных служб, департамента ЖКХ.