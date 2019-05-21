16 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО
армия солдат танк т-72 (2008) | Фото: Накануне.ru

Иркутский военный, устроивший взрыв в части, получил пять лет колонии

В Иркутске вынесли приговор военнослужащему одной из местных воинских частей. Он получил срок за хулиганство, повлекшее причинение ранений офицеру и повреждение имущества.
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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, все случилось 25 мая прошлого года: злоумышленник из хулиганских побуждений разместил самодельное взрывное устройство на крыльце входа в здание штаба воинской части и подорвал его.

В результате помощнику дежурного был причинен вред здоровью средней тяжести, а самой воинской части - ущерб на сумму более 2 млн руб.

Иркутский гарнизонный военный суд назначил подрывнику пять лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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Иркутский военный, устроивший взрыв в части, получил пять лет колонии

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Теги: взрыв, суд, приговор



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