Ректор УрФУ назвал участие студентов в протесте против храма "гражданской позицией"

Участие студентов в акциях протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге - выражение их гражданской позиции, заявил ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. Рассматривать вопрос об отчислении руководство вуза готово лишь в тех случаях, когда студенты совершали противоправные действия, рассказал он Накануне.RU.

Жалобы на угрозы отчисления из-за участия в событиях, которые разворачивались в сквере на протяжении последней недели, поступали от студентов нескольких екатеринбургских вузов. При этом руководство учебных заведений опровергало эту информацию. Виктор Кокшаров, комментируя события, назвал тему "санкций" в отношении молодежи надуманной.

"Если в отношении студента будет возбуждено уголовное дело и дело дойдет до суда, то мы будем конкретно рассматривать вопрос (об отчислении, прим.) Но я не вижу каких-то проблем, студенты - народ понимающий. Если они выходят в рамках закона - то это выражение гражданской позиции, с которой кто-то может согласиться, а кто-то - нет. Главное, чтобы это было без противоправных действий", - считает ректор УрФУ.

Напомним, что участники протестных акций в сквере неоднократно пытались повалить ограждение, перекрывали улицы, полиция проводила задержания.

На сегодняшний день забор, после возведения которого горожане вышли в сквер, демонтирован. Администрация ведет сбор предложений об альтернативных площадках для храма и готовит опрос жителей.