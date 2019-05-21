Мария Командная рассказала, что попала в рейтинг Forbes благодаря работе на американском ТВ

Ведущая канала "Матч ТВ" Мария Командная (30) прокомментировала свое попадание в новый рейтинг Forbes – "самых влиятельных россиян до 30 лет". Мария вошла в тройку лидеров в категории "новые медиа".

"Я думаю, что попала в рейтинг, благодаря тому, что провела жеребьёвку чемпионата мира (по футболу 2018 года — прим. ред.), благодаря тому, что попала на американское телевидение — меня выбрал телеканал Fox Sports. Я чемпионат мира и Кубок конфедераций работала именно там. Это, конечно, был безумно интересный опыт — окунуться в такую мекку спортивного телевидения, понять, как работать в самой, наверное, классной компании", - цитирует Командную радиостанция "Говорит Москва".

В принципе, об этих достижениях Марии пишет в пояснительном блоке и сам Forbes, добавляя, что сейчас телеведущая, как и многие другие, погрузилась в новое направление: "Командная также выступила сооснователем сайта о здоровом образе жизни The Challenger и долгое время руководила его редакцией. С конца прошлого года она развивает собственный YouTube-канал Commandos".