16 Сентября 2020
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Общество В России
Мария Командная (2017) | Фото: sports.ru

Мария Командная рассказала, что попала в рейтинг Forbes благодаря работе на американском ТВ

Ведущая канала "Матч ТВ" Мария Командная (30) прокомментировала свое попадание в новый рейтинг Forbes – "самых влиятельных россиян до 30 лет". Мария вошла в тройку лидеров в категории "новые медиа".

"Я думаю, что попала в рейтинг, благодаря тому, что провела жеребьёвку чемпионата мира (по футболу 2018 года —  прим. ред.), благодаря тому, что попала на американское телевидение — меня выбрал телеканал Fox Sports. Я чемпионат мира и Кубок конфедераций работала именно там. Это, конечно, был безумно интересный опыт — окунуться в такую мекку спортивного телевидения, понять, как работать в самой, наверное, классной компании", - цитирует Командную радиостанция "Говорит Москва".

В принципе, об этих достижениях Марии пишет в пояснительном блоке и сам Forbes, добавляя, что сейчас телеведущая, как и многие другие, погрузилась в новое направление: "Командная также выступила сооснователем сайта о здоровом образе жизни The Challenger и долгое время руководила его редакцией. С конца прошлого года она развивает собственный YouTube-канал Commandos".

 

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Мария Командная рассказала, что попала в рейтинг Forbes благодаря работе на американском ТВ

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Теги: мария командная, рейтинг forbes, американское телевидение



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