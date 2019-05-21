Тюменская область участвует в национальном чемпионате WorldSkills Russia

От Тюменской области в национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) участвуют 21 человек в 17 компетенциях, в том числе юниоры и участница категории направления "Навыки мудрых", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Чемпионат проходит в Казани с 20 по 24 мая. Соревновательные дни продлятся с 21 по 23 мая. Бороться за звание лучших будут более 1500 профессионалов в 93 компетенциях. Состязания проходят по компетенциям шести блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, сферы услуг, а также транспорта и логистики.

Тюменцы попробуют свои силы в компетенциях - "Ветеринария", "Кондитерское дело", "Кирпичная кладка", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Малярные и декоративные работы", "Плотницкое дело", "Сантехника и отопление". Отметим, что участники соревнований заняли первые места на региональном чемпионате.

"Я жду каких-то новых впечатлений, новых знакомств, нового опыта. Очень, конечно, волнуемся, но надеемся на победу и будем к ней стремиться!", - поделилась своими ожиданиями участница соревнований в компетенции "Медицинский и социальный уход" категории "Навыки мудрых", медсестра Винзилинской психиатрической больницы Татьяна Глазунова.

Отметим, что имена победителей назовут на церемонии 24 мая. Победители и призеры финала VII Национального чемпионата получать шанс выступить на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году.