Журналист Соловьев собирается "изгонять бесов" из жителей Екатеринбурга

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Владимир Соловьев, телеведущий (2017) | Фото: kremlin.ru

Журналист Соловьев собирается "изгонять бесов" из жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев пригрозил приехать в Екатеринбург изгонять бесов. Такое заявление было сделано в эфире радиостанции "Вести ФМ", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Меня спрашивает бес из Екатеринбурга под именем Максим, без образования. Он пишет: "Зачем иудею православный храм в городе Екатеринбурге?" А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать – знай: вижу тебя насквозь, еще приеду в Ёбург, вас, чертей, гонять! И таких бесов там набралось несколько тысяч", - прокомментировал Соловьёв

Он также прокомментировал жалобу от уральцев на него в центр "Э". "С удовольствием буду с вами, бесами, в суде биться", - резюмировал журналист.

Напомним, что ранее Соловьев "попался" на фейковую новость агентства "Панорама" о том, что по заказу "Ельцин-центра" к месту проведения бессрочного митинга против строительства храма на двух грузовых автомобилях привезли палатки, полевые кухни, предметы первой необходимости и пайки. В ЕЦ эту новость опровергли, однако Соловьев успел растиражировать сообщение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Журналист Соловьев собирается "изгонять бесов" из жителей Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир соловьев, бесы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети