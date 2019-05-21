Журналист Соловьев собирается "изгонять бесов" из жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев пригрозил приехать в Екатеринбург изгонять бесов. Такое заявление было сделано в эфире радиостанции "Вести ФМ", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Меня спрашивает бес из Екатеринбурга под именем Максим, без образования. Он пишет: "Зачем иудею православный храм в городе Екатеринбурге?" А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать – знай: вижу тебя насквозь, еще приеду в Ёбург, вас, чертей, гонять! И таких бесов там набралось несколько тысяч", - прокомментировал Соловьёв

Он также прокомментировал жалобу от уральцев на него в центр "Э". "С удовольствием буду с вами, бесами, в суде биться", - резюмировал журналист.

Напомним, что ранее Соловьев "попался" на фейковую новость агентства "Панорама" о том, что по заказу "Ельцин-центра" к месту проведения бессрочного митинга против строительства храма на двух грузовых автомобилях привезли палатки, полевые кухни, предметы первой необходимости и пайки. В ЕЦ эту новость опровергли, однако Соловьев успел растиражировать сообщение.