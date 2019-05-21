В лесу под Курганом нашли ямы с трупами свиней

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту находки в лесу возле деревни Снежная в Кетовском районе.

Там нашли восемь ям с мешками, в которых находились трупы свиней, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Сейчас правоохранительными органами принимаются меры, направленные на установление лица, организовавшего незаконную свалку. За подобное правонарушение предусмотрен штраф от 200 тыс. руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет лишения свободы.