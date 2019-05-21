26-летняя "Мисс Шахты" стала главой отдела по противодействию коррупции в мэрии Ростова-на-Дону

В сети обсуждают назначение на пост начальника отдела развития муниципальной службы и противодействия коррупции в администрации города-миллионника Ростова-на-Дону 26-летней Екатерины Герасимовой, победительницы конкурса "Мисс Шахты 2011".

Шахты – городок в Ростовской области с населением 240 тыс. человек. Восемь лет назад главной красавицей населенного пункта выбрали на тот момент 18-летнюю Екатерину Герасимову. Карьера ее, как видно, сложилась весьма успешно.

Telegram-канал Mash написал о своем разговоре с Екатериной. Судя по записи, опубликованной на канале, рассказать о причинах своего назначения девушка толком не смогла. " Екатерина Герасимова — красавица и умница. Победила в конкурсе красоты, потом стала помощницей замглавы администрации Ростова Дмитрия Мамелко. Ездила на Кайене, отдыхала в Эмиратах, занималась йогой — о чем радостно сообщала в своем инстаграме. А теперь вот борется с коррупцией. От нашего звонка Екатерина очень напряглась, самые невинные вопросы поставили ее в тупик. Но мы верим, что она хорошая и компетентная чиновница. Просто стесняется", - пишет канал.

На сайте администрации Ростова-на-Дону данных об образовании и прежних местах работы Герасимовой нет, только обозначено, что возглавляемый ею отдел входит в структуру управления по вопросам муниципальной службы и кадрам.

А вот на сайте Shakhty.su в 2011 году писали: "Екатерина Герасимова уже участвовала в конкурсе "Мисс Шахты 2010" в прошлом году, но тогда она завоевала титул "Фаворитка зала". Также она принимала участие в южно-российском "Форуме красоты", на котором стала "Первой вице-леди Дона". В этом году Екатерина заканчивает школу N21".