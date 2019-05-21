У Зеленского назвали дату досрочных выборов в Раду

В администрации нового президента Украины Владимира Зеленского склоняются к тому, чтобы назначить досрочные выборы в Верховную раду на 21 июля. Об этом сказал представитель Зеленского Андрей Богдан.

Он признал, что закон о выборах, возможно, снова изменят, отменив мажоритарную систему, когда в парламент проходит кандидат, получивший большинство голосов в своем избирательном округе. То есть останется только пропорциональная система по партийным спискам.

Также Зеленский хочет снизить проходной барьер до 3%.

Первая вице-спикер Рады Ирина Геращенко сказала, что досрочные выборы могут состояться и 28 июля, если указ завтра не выйдет. При этом договоренность с лидерами всех фракций о проведении досрочных выборов в Раду сегодня была достигнута.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи.