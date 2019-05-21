Медведев в Воронеже проведет заседание по АПК и развитию сел

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21мая проведет в Воронеже заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

В мероприятии примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Как сообщает пресс-служба кабмина, участники заседания обсудят основные направления разработки государственной программы РФ по комплексному развитию сельских территорий.

Напомним, проект госпрограммы президент Владимир Путин поручил внести в правительство до 1 июня 2019 года. В феврале Медведев дал ряд поручений по ее подготовке.

В Воронеже премьер также примет участие в форуме сельских депутатов партии "Единая Россия".