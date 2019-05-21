Арбитраж Прикамья отказал минспорта в иске к "Амкару" на 543 миллиона

Арбитражный суд Прикамья отказал краевому министерству физкультуры и спорта в иске о включении многомиллионных претензий в третью очередь требований кредиторов обанкротившегося футбольного клуба "Амкар", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья сперва оставил заявление без движения, поскольку заявителем не был предоставлен весь пакет документов, однако в ноябре 2018 г. удовлетворил его. Позже конкурсный управляющий Александр Маслаков сообщил о подаче министерством физкультуры и спорта иска на 543,4 млн руб., выделенных клубу в качестве субсидий.

Об итогах спора министерства и клуба говорится в картотеке Арбитража. Иск на 543,4 млн руб. министерство подало 14 января, требуя включить эту сумму в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Отказывая чиновникам, суд, в частности, отмечает, что до сентября 2018 г. у министерства не было претензий к "Амкару" по поводу использования средств субсидий за все предшествующие годы. При этом минспорта могла не давать денег в случае нарушения получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, требовать у её получателя необходимые для контроля документы и информацию.

"Однако сведения о том, что истец перестал выделять деньги или требует документы для контроля, в материалах дела отсутствуют. Замечания выявлены истцом лишь после того, как "Амкар" принял решение о добровольной ликвидации, и из-за отсутствия денег для расчетов со всеми кредиторами подал заявление о банкротстве. При таких обстоятельствах в удовлетворении заявленных требований следует отказать", - говорится в решении суда.