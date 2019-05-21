Министр энергетики США подтвердил планы американцев ввести санкции из-за "Северного потока-2"

Министр энергетики США Рик Перри подтвердил планы американцев ввести санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2".

О планах американской администрации министр рассказал во время своего выступления в Киеве. По его словам, Вашингтон собирается ввести новые меры в ближайшем будущем.

Перри выразил надежду на скорое принятие соответствующего законопроекта. Он добавил, что в настоящее время его готовят члены Конгресса, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем призвал остановить "Северный поток-2".