Свердловский губернатор отчитался за работу правительства перед депутатами

Работу правительства Свердловской области в 2018 году, о которой сегодня в региональном парламенте рассказал губернатор Евгений Куйвашев, положительно оценили депутаты заксобрания. Как передаёт корреспондент Накануне.RU, народные избранники не подвергли сомнениям ни одной цифры из доклада главы Среднего Урала.

Отметим, что ежегодный отчёт – необходимость, установленная для первого лица региона Уставом Свердловской области. На этот раз социально-экономические показатели действительно не вызывали особой тревоги. Изначально Куйвашев оттолкнулся от посыла президента России, сформулированного в Указе № 204, на улучшение качества жизни людей, достижение понятных и ощутимых для каждого человека результатов. Кстати, в прошлом году область направила на реализацию мероприятий указов главы государства свыше 40 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2017 году.

"На первом месте для нас – человек, его потребности, заботы, достаток, уровень социальной защищенности", - задал губернатор тон собственному выступлению.

И далее раскрыл этот тезис, рассказав, например, о том, что в ходе выполнения задачи президента по обеспечению доступности дошкольного образования, удалось решить проблему дефицита мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет. Осталось сделать следующий шаг и справиться с нехваткой мест в ясельных группах – для этого до конца 2020 года предстоит создать около 17 тыс. новых мест в ясельных группах.

Не менее серьезные задачи стоят и в "школьном строительстве": чтобы все ученики могли учиться в одну смену, необходимо к 2025 году дополнительно ввести более 150 тыс. учебных мест. В планах текущий год - строительство и реконструкция 23 школ, в том числе четырех объектов - на условиях софинансирования из федерального бюджета. Кроме того, ведутсяпереговоры с несколькими финансовыми учреждениями, чтобы включить механизмы государственно-частного партнерства для решения этой задачи.

"Как только мы остановимся на выборе партнера, мы с вами это обсудим" – заверил депутатов Куйвашев.

Ключевой показатель при оценке деятельности исполнительной власти регионов - средняя продолжительность жизни граждан. Президент поставил задачу к 2024 году довести её до 78 лет, а на Среднем Урале показатель уже превысил 71 год.

Понятно, что для решения этого вопроса необходимо уделять серьёзное внимание поддержке здравоохранения. И губернатор доложил, что в 2018 году в рамках поддержки сельской медицины для муниципалитетов закуплено 46 передвижных и модульных фельдшерско-акушерских пунктов, передвижной стоматологический кабинет, улучшены схемы маршрутизации пациентов с признаками инсульта и инфаркта. А также с гордостью сообщил: Свердловская область занимает второе место в России по объему оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В планах - к 2022 году создать в регионе центр ядерной медицины, где пациенты смогут получать всю современную онкологическую помощь – от диагностики до лечения и мониторинга.

Также Средний Урал, по словам Куйвашева, сохраняет лидерские позиции в жилищном строительстве: в 2018 году сдано в эксплуатацию почти 2 млн 100 тыс. кв. м. жилья. При этом вопрос "обманутых дольщиков" остаётся на контроле правительства области. Только в минувшем году введено в эксплуатацию 10 долгостроев, в результате чего восстановлены нарушенные права почти двух с половиной тысяч уральцев.

Не обошёл вниманием губернатор и резонансную тему, связанную переходом 1 января 2019 года на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

"Конечно, один из наиболее чувствительных для людей вопросов – это тарифы на услуги региональных операторов, - отметил Куйвашев. - Мы держим этот вопрос на постоянном контроле, мониторим обоснованность тарифов. В марте этого года в соответствии с решением, принятым правительством РФ о снижении ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, тарифы в Свердловской области были соответствующим образом скорректированы".

В части своего выступления, посвящённой экономической ситуации, глава региона напомнил, что область сохранила позиции в первой десятке субъектов РФ по отгрузке промышленной продукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу в эксплуатацию жилья.

Так, валовой региональный продукт за отчётный период оценен в 2 трлн 300 млрд руб. (рост 2,6% к уровню 2017 г. в сопоставимых ценах). Оборот внешней торговли превысил 13 млрд долларов США (рост на 22,8 % к аналогичному периоду позапрошлого года), при этом ускоренными темпами увеличивался экспорт товаропроизводителей: 8,6 млрд. долларов США (рост на 23,6 %).

В этой связи губернатор поставил задачу расширить высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, а также диверсификацию экспортной продукции. Одно из направлений в рамках этой работы – реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

В базовой отрасли экономики Среднего Урала – промышленности – сохраняется рост объемов производства. Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций в 2018 году превысил 2 трлн 330 млрд руб. (113,4% к уровню 2017 года). Основной вклад в увеличение этого объема обеспечен обрабатывающими производствами.

Устойчивые позитивные тенденции сохраняются в агропромышленном комплексе - область уверенно держит позиции в десятке лидеров среди субъектов РФ по производству молока и яиц. В целом объем продукции сельского хозяйства по итогам 2018 года вырос более чем на 5%, составив 82,5 млрд руб.

Финансовое состояние региона Куйвашев назвал " устойчивым ": общий объем прибыли прибыльных крупных и средних организаций Среднего Урала в прошлом году увеличился на 33,5% и составил 375 млрд руб. В результате областной бюджет-2018 году впервые за несколько лет стал профицитным, а бюджетная политика Свердловской области в части сокращения государственного долга признана одной из лучших в России. Отметим, что госдолг региона составил 72,8 млрд руб., что ниже планового показателя на 6 млрд.

Понятно, что на фоне финансовой устойчивости можно было говорить и о выполнении социальных обязательств: в 2018 году на финансирование социальной сферы было направлено 65% расходов бюджета (свыше 157 млрд руб.)

Говоря о поддержке инвестиционных инициатив и проектов, Куйвашев заявил, что в 2018 году Свердловская область заняла 20-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, улучшив свой результат на 13 пунктов по сравнению с предыдущим годом.

"Мы посчитали эффективность налоговых льгот за 2017-2018 годы – это более 7 рублей инвестиций на 1 рубль налоговых льгот, это хороший результат", - поделился губернатор, напомнив, что на сегодняшний день в регионе представлены три территории опережающего социально-экономического развития – "Новоуральск", "Краснотурьинск", "Лесной", а в 2018 году в индустриальном парке "Богословский" открылся первый бизнес-инкубатор.

"Тем не менее, считаю, что далеко не полностью раскрыт инвестиционный потенциал наших муниципалитетов", - указал глава региона. Это было первое и единственное замечание губернатора с оттенком критики в адрес коллег из исполнительной власти Свердловской области.

Депутаты, заслушав доклад, даже поаплодировали Евгению Куйвашеву.