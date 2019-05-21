16 Сентября 2020
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красная машина, шлем хоккеиста Андрея Василевского на ЧМ-2019 (2019) | Фото: twitter.com/HockeyAgent1

Швеция - Россия: место в воротах "Красной машины" займет Василевский

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев рассказал, кто займет место в воротах национальной команды в сегодняшней заключительной игре группового этапа чемпионата мира-2019 со Швецией.
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Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, по словам Воробьева, в воротах против сборной Швеции сыграет Андрей Василевский. Специалист отметил, что тренерский разбор шведов уже был, сегодня в течение дня будет завершена подготовка команды к этому матчу.

"Команда в хорошем состоянии, и в эмоциональном, и в физическом", - добавил Илья Воробьев.

Напомним, "Красная машина", как и шведы, уже обеспечила себе место в четвертьфинале ЧМ-2019. Соперник россиян на этой стадии определится сегодня вечером.

Нынешний чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. Финал будет сыгран в это воскресенье, 26 мая.

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Швеция - Россия: место в воротах "Красной машины" займет Василевский

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Теги: Швеция, Россия, хоккей



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