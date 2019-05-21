Киев неожиданно изменил позицию по раскольническим организациям

Минюст Украины заявил, что параллельно с раскольнической "единой церковью", созданной в декабре 2018 года, в стране существует и киевский "патриархат". Это заявление примечательно тем, что неделю назад Минюст заявил ровно противоположное: киевского "патриархата" уже нет, поскольку 30 января ведомство отменило свой приказ о регистрации его устава из-за присоединения к "единой церкви".

Однако сейчас Минюст изменил свою позицию, сообщив, что в органы госрегистрации решение о прекращении деятельности киевского "патриархата" не подавалось. Поэтому он есть и может прекратить свою деятельность или решением своего собора, или в судебном порядке.

Этот разворот может быть связан с тем, что в должность вступил новый президент Владимир Зеленский, который на дебатах с Петром Порошенко перед вторым туром выборов заявил, что создание "единой церкви" - это заслуга не Порошенко, а Михаила Денисенко-Филарета. Эксперты усматривают в этом возможное благоволение его Филарету, который настаивает на том, что на Украине есть "патриарх", который и должен руководить, а новый лидер Сергей Думенко-Епифаний (его бывший секретарь) просто представляет "единую церковь" на международной арене как признанный Фанаром ее руководитель.

В среде самих раскольников, однако, позицию Денисенко мало кто поддерживает.