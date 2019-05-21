Администрация Екатеринбурга получила 2,5 тысячи предложений от горожан на тему строительства храма

Администрация Екатеринбурга получила 2,5 тыс. предложений горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, сбор будет продолжаться в течение 10 дней.

"Направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Необходимо будет указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой "Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины". По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - добавили в муниципалитете.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.