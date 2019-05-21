Госдума приняла законопроект о праве родственников пациента присутствовать в реанимации

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.

Как подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин, закон после его вступления в силу "должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек", сообщает пресс-служба Госдумы.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой почти год назад.

Еще в 2016 году президент Владимир Путин поручил Минздраву рассмотреть вопросы, связанные с возможностью посещения родственниками пациентов, находящихся в реанимации. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам "прямой линии".

Напомним, 14 апреля в ходе "прямой линии" с Владимиром Путиным актер Константин Хабенский обратился с просьбой помочь обеспечить право родным и близким находиться рядом с ребенком в реанимации или палате интенсивной терапии.