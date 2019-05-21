16 Сентября 2020
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Общество В России
ролик, Маргарита Симоньян, Russia Today, юбилей (2015) | Фото: youtube.com

Маргарита Симоньян немного раболепно поздравила Шойгу с днем рождения

Главный редактор RT Маргарита Симоньян (39), которая сейчас ожидает рождения третьего ребенка, поздравила в твиттере министра обороны России Сергея Шойгу с днем рождения (ему сегодня исполнилось 64 года). Правда, текст получился немного пафосный.

Сначала Маргарита сравнивает министра с тигром: "Бывают мужчины тигриного семейства, которые мало говорят,  но умеют так громко молчать, ухмыляясь одним уголком рта, щуриться и молчать, как в лесу, выстругивая из коряги, найденной в той же тайге, таинственную скульптуру, но Родина требует подвига и тайга опять подождет".

Потом и вовсе рассказывает о весьма личных переживаниях: "За трепетание диафрагмы в марте 14-го, за невозможность поверить, что мы сделали это, за дрожание кончиков пальцев и упоение всенародной вежливостью - спасибо и долгих лет жизни, Сергей Кужугетович!".

Ранее отца с днем рождения в Instagram поздравила его младшая дочь Ксения Шойгу.

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Маргарита Симоньян немного раболепно поздравила Шойгу с днем рождения

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Теги: маргарита симоньян, сергей шойгу, лесть



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