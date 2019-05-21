СМИ: Гройсман хочет сделать Зеленского "крайним"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет сделать "крайним" нового президента страны Владимира Зеленского, поэтому собрался подать в отставку 22 мая. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на депутата в "Блоке Петра Порошенко", близкого к Гройсману.

По его словам, после инаугурационной речи Зеленского, в которой он призвал правительство уйти в отставку, Гройсман вместе с экс-президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком и спикером Рады Андреем Парубием закрылись в кабинете последнего, чтоб выработать план действий. После этого Гройсман и объявил о готовности уйти в отставку. План прост: нужно возложить на Зеленского ответственность за ситуацию в стране, пользуясь удобным случаем.

Об этом Гройсман упомянул, когда сказал, что раз Зеленский берет на себя всю ответственность, то он за кресло не держится. Депутат также добавил, что Зеленского хотят подставить, так как 21 мая на Украину приезжает инспекция МВФ и Гройсман вести с нею переговоры уже не будет, а с министрами рангом ниже не будет разговаривать МВФ.

"Вот и остается один субъект для переговоров – сам президент. А он уже не сможет послать МВФ, как в своем фильме", – сказал депутат.

Вместе с миссией МВФ которая будет решать, давать ли новый транш в размере 1,3 млрд долларов, будут работать представители ЕС, которые будут решать, выделять ли новый транш в размере 500 млн евро. Условием для этого является продолжение работы с МВФ.

Интересно, что накануне советник Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявил, что Украина в краткосрочной перспективе может прожить и без очередного транша МВФ, хотя в долгосрочной перспективе не сможет.

Показательно, что Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера, но это невозможно, так как, согласно конституции, кандидатуру премьера подает президенту правящая коалиция, а ее нет. Таким образом, Зеленский, распустив Раду и вынудив правительство уйти в отставку, сразу берет на себя ответственность за состояние дел в стране.

Как сообщало Накануне.RU, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предупредил Зеленского, что Порошенко готовит реванш.