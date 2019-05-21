СМИ: Гройсман хочет сделать Зеленского "крайним"

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Гройсман (2016) | Фото: finance.bigmir.net

СМИ: Гройсман хочет сделать Зеленского "крайним"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет сделать "крайним" нового президента страны Владимира Зеленского, поэтому собрался подать в отставку 22 мая. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на депутата в "Блоке Петра Порошенко", близкого к Гройсману.
Читайте также:

По его словам, после инаугурационной речи Зеленского, в которой он призвал правительство уйти в отставку, Гройсман вместе с экс-президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком и спикером Рады Андреем Парубием закрылись в кабинете последнего, чтоб выработать план действий. После этого Гройсман и объявил о готовности уйти в отставку. План прост: нужно возложить на Зеленского ответственность за ситуацию в стране, пользуясь удобным случаем.

Об этом Гройсман упомянул, когда сказал, что раз Зеленский берет на себя всю ответственность, то он за кресло не держится. Депутат также добавил, что Зеленского хотят подставить, так как 21 мая на Украину приезжает инспекция МВФ и Гройсман вести с нею переговоры уже не будет, а с министрами рангом ниже не будет разговаривать МВФ.

"Вот и остается один субъект для переговоров – сам президент. А он уже не сможет послать МВФ, как в своем фильме", – сказал депутат.

Вместе с миссией МВФ которая будет решать, давать ли новый транш в размере 1,3 млрд долларов, будут работать представители ЕС, которые будут решать, выделять ли новый транш в размере 500 млн евро. Условием для этого является продолжение работы с МВФ.

Интересно, что накануне советник Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявил, что Украина в краткосрочной перспективе может прожить и без очередного транша МВФ, хотя в долгосрочной перспективе не сможет.

Показательно, что Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера, но это невозможно, так как, согласно конституции, кандидатуру премьера подает президенту правящая коалиция, а ее нет. Таким образом, Зеленский, распустив Раду и вынудив правительство уйти в отставку, сразу берет на себя ответственность за состояние дел в стране.

Как сообщало Накануне.RU, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предупредил Зеленского, что Порошенко готовит реванш.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Гройсман хочет сделать Зеленского "крайним"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети