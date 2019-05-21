Телесваха Роза Сябитова предлагает штрафовать на 300 тысяч за развод

Телесваха всея Руси, ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова, дважды разведенная, поддержала депутата Тамару Плетневу в критике несерьезного отношения к браку среди молодежи.

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Звезда считает, что проблема в отсутствии традиций и, по большому счету, неправильном воспитании.

"С самого момента рождения детей они должны понимать, что нужно формировать определенные традиции. Если они хотят спокойно доживать свою старость, то, конечно, необходимо вкладывать что-то в детей, например, гордость за свою семью, уважение и так далее. Свадьба — это традиция, которую придумали задолго до нас. Наши предки все делали со смыслом, это было заключительное действие. А сейчас, если у молодежи нет никаких знаний со стороны родителей, то они начинают придумывать кто во что горазд. Мы сейчас занимаемся благотворительностью, но мало что делаем для здоровой нормальной молодежи", - цитирует Сябитову ресурс Nation News.

Далее Роза выдвигает предложения, одно из которых весьма серьезное: "На мой взгляд, это можно регулировать двумя мерами: карательной и информационной. Нужно увеличить налог на развод до 300 тысяч, и молодые уже будут понимать, что развод — это дорого, и будут думать, а стоит ли вообще жениться. А информационная часть состоит в том, что нужно со школы всем объяснять семейные ценности".

Напомним, председатель комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей Тамара Плетнева пеняет молодежи за недолговечные браки и несерьезное отношение, а также за взваливание на родителей расходов на свадьбу: "Для них нужен праздник, родители давайте "раскошеливайтесь", а потом "не сошлись характерами".