16 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
Дмитрий Песков (2014) | Фото:Накануне.RU

Песков о восстановлении зарплат чиновников: "Просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году"

Кремль подтвердил, что российским чиновникам вернули 10% их заработной платы, урезанные в 2015 году в связи с дефицитом бюджета. Но о повышении зарплат речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня стало известно, что сотрудникам администрации президента и аппарата Правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом Владимира Путина. С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого указа, который ежегодно продлевался.

Дмитрий Песков подтвердил, что это действительно так.

"Речь не идет об увеличении, просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году", - приводит его слова РИА Новости.

чиновник, часы, депутат, бюрократия(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам официального представителя Кремля, в 2015 году данное решение принималось в связи с дефицитным бюджетом.

"Сейчас бюджет исполняется с профицитом, вы это знаете. И эти факторы, которые требовали сокращения зарплаты на 10%, сейчас исчезли. Поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние, еще раз повторяю - без какого-либо увеличения", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты посчитали, что снижение зарплат чиновникам на 10% было лишь имитацией "сплочения с народом".

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Песков о восстановлении зарплат чиновников: "Просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году"

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Теги: Песков, чиновники, зарплаты



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