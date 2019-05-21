Памятник погибшим в жуткой аварии спортсменам из Нефтеюганска появится в октябре

В администрации Нефтеюганска разработали "дорожную карту" строительства памятника погибшим спортсменам, в которой указан конкретный срок появления стелы. Документ стал реакцией на жалобу, которую родители акробатов отправили губернатору, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 15 мая у губернатора Натальи Комаровой состоялось внеплановое совещание, посвящённое поступившей главе региона жалобе на финансовые сложности при строительстве. Как оказалось, закрылся благотворительный фонд развития города Нефтеюганска "Созидание", собиравший деньги на мемориал. Глава региона раскритиковала работу мэра Сергея Дегтярёва и потребовала от него к 20 мая "положить на стол "дорожную карту" развития ситуации".

В департаменте общественных и внешних связей Югры Накануне.RU сообщили, что "дорожная карта" разработана администрацией Нефтеюганска и принята в срок. В мэрии Накануне.RU рассказали, что до 30 мая городским властям поступит проектная документация.

Модель памятника

"29 мая депутаты думы изменят городской бюджет и выделят деньги на строительство стелы. Потом изменится план-график проведения торгов для строительства. Готов памятник будет к 10 октября 2019 г., в этот день должно состояться подписание акта выполненных работ", - резюмировали в мэрии.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.