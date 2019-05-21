Зима подождет: как развлекались в перерывах между съемками актеры "Игры престолов"

Актриса Софи Тернер (23), сыгравшая в "Игре престолов" Сансу Старк, продолжает публиковать фотографии со съемок сериала. Недавно она показала общий снимок, который очень понравился поклонникам. А теперь – забавный кадр, сделанный в перерыве. Вероятно, именно так и рождаются киноляпы: пока их не снимают, актеры пользуются благами цивилизации, а потом просто забывают их в кадре. Именно так появился стаканчик с кофе на пиру в одной из сцен восьмого сезона.