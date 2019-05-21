16 Сентября 2020
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(2005) | Фото: www.ufacity.info

Новосибирский школьник накормил одноклассников крысиным ядом: 13 детей в больнице

В Новосибирской области дети массово отравились крысиным ядом. Проводятся проверки.
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Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, все произошло 20 мая с учащимися второго класса Чановской средней школы №2: в приемный покой местной больницы поступили 13 малолетних детей с диагнозом "отравление ядовитым веществом". Предположительно, один из учеников, взяв в доме вещество для уничтожения грызунов, принес его в школу и угостил им других детей.

В данный момент все пострадавшие в больнице, их состояние удовлетворительное. Органы прокуратуры оценят действия органов системы профилактики, а при наличии оснований примут исчерпывающие меры реагирования.

Свою проверку также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в областном СКР, опрашиваются очевидцы, устанавливается, какое именно вещество употребили дети и кто был ответственным за его хранение.

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Новосибирский школьник накормил одноклассников крысиным ядом: 13 детей в больнице

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Теги: школа, дети, отравление, проверка



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