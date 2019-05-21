Новосибирский школьник накормил одноклассников крысиным ядом: 13 детей в больнице

В Новосибирской области дети массово отравились крысиным ядом. Проводятся проверки.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, все произошло 20 мая с учащимися второго класса Чановской средней школы №2: в приемный покой местной больницы поступили 13 малолетних детей с диагнозом "отравление ядовитым веществом". Предположительно, один из учеников, взяв в доме вещество для уничтожения грызунов, принес его в школу и угостил им других детей.

В данный момент все пострадавшие в больнице, их состояние удовлетворительное. Органы прокуратуры оценят действия органов системы профилактики, а при наличии оснований примут исчерпывающие меры реагирования.

Свою проверку также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в областном СКР, опрашиваются очевидцы, устанавливается, какое именно вещество употребили дети и кто был ответственным за его хранение.