Эксперименту над избирателями быть. Госдума одобрила создание цифровых участков в Москве

Сегодня Госдума одобрила законопроекты о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах РФ и о проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму в окончательном чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

В окончательной редакции законодатели предусмотрели возможность ручного подсчета голосов на участках. Такое решение при необходимости могут принять члены территориальных избирательных комиссий, пояснил Виктор Карамышев.

В КПРФ поддерживать законопроект отказались. Юрий Синельщиков пояснил, что инициатива, по мнению коммунистов, не отвечает нормам гласности.

Процедура выборов должна быть прозрачной, добавил Алексей Куринный. "Должны быть возможность проверки на всех этапах. Гарантий открытости и честности процедуры сегодня не предусмотрено. После событий в Приморском крае говорить об авторитете ЦИК не приходится. Тем более после того, как Павлу Грудинину было отказано в передаче мандата", - сказал депутат.

Россия должна полностью перейти на электронное голосование, считают в ЛДПР, таково "требование 21 века", уверены либерал-демократы.

"Нужно перенести день голосований на будний день, чтобы повысить явку избирателей. Начинаться голосование должно с 7 утра и заканчиваться в 23 часа", - высказался Михаил Дегтярев.

В век цифровизации невозможно не продвигаться вперед в вопросах выбора власти, согласились в "Справедливой России".

"Давно нужно было уходить от голосования черными и белыми шарами, но больший запрос сегодня в обществе именно по теме минимизации всяческих преступных деяний в этой области, фальсификаций итогов голосования. Здесь пока внимания недостаточно", - сообщил Олег Нилов.

В результате большинство депутатов поддержали проведение эксперимента в Москве.

Напомним, к выборам 8 сентября 2019 г. в Москве появится 30 цифровых участков, где смогут избиратели 16 субъектов смогут проголосовать в том числе за губернаторов. Результаты попадут в ЦИК через электронную систему ГАС-выборы.

Чтобы проголосовать на цифровом участке в Москве, избиратель должен будет подать заявление не позднее, чем за три дня до выборов. Затем его ждет стандартная процедура – явка на участок, получение бюллетеня со штрих-кодом и само голосование.

Также эксперимент предполагает проведение дистанционного голосования на выборах в Московскую городскую думу.