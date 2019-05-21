"Держимся, но сложно". Промышленники Крыма сетуют на западные санкции и российских банкиров

На заводе "Симферопольсельмаш" заявили о значительном влиянии санкций на объемы производства и недоступность российских кредитов. В понедельник, 20 мая, крымское предприятие, производящее комплектующие для сельхозтехники, посетила делегация Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности российской экономики во главе с Константином Бабкиным, передает корреспондент Накануне.RU.

Объемы производимой на заводе продукции резко сократились: если до распада СССР предприятие выпускало около 23 млн сегментов в месяц, то в "украинский период" деятельности завода в 2007 году эта цифра составила около 17 млн деталей в год (!). Впрочем, последние данные по объемам выглядят еще более удручающе: сейчас "Симферопольсельмаш" производит 4 млн сегментов в год.

Руководство завода объясняет это падение санкциями в отношении Крыма.

"К сожалению, при России объем производства упал. За счет санкций. С нами напрямую не хотят работать поставщики, потому что мы под санкциями. Мы не можем продавать на Украину, в Европу. На Казахстан тоже напрямую не можем работать", - рассказала директор по коммерции и производству предприятия Наталья Калгина.

На крымском заводе, который действует около 50 лет, производят сегменты, ножи, пальцы режущего аппарата, механизмы привода для комбайнов - отечественных и зарубежных.

"Основную массу - примерно процентов 70% - составляют поставки внутри рынка, по России. Остальное - экспорт. Поставки идут в Казахстан, Узбекистан, Литву, Армению, Монголию. Нужно учитывать, что мы полностью потеряли Украину и все, что западнее. Раньше мы продавали в Польшу, в Германию поставляли. Туда дорога теперь закрыта. Мы пытаемся по разным схемам работать, через посредников, но надо признать, что санкции действуют", - выразил мнение замгендиректора "Симферопольсельмаша" Валерий Малышев.

Он уточнил, что после выхода Крыма из состава Украины предприятие потеряло около 40% от объема производства, и место компании на украинском рынке заняли белорусы и немцы.

Кроме того, завод остро ощущает и недоступность кредитов, признается менеджмент предприятия.

"Нам сейчас дают кредит по 17%. Вы считаете, это нормально? К нам государственные банки не зашли, у нас только частные РНКБ, Генбанк", - отметила Калгина.

"Острая нехватка оборотных средств. Кредитование в Крыму, к сожалению, хромает. У нас один единственный банк РНКБ - требования к кредиту по залоговому имуществу сумасшедшие. Лизинговые программы не работают, оборудования такого нет", - выразил мнение Малышев.

Он также указал на важность господдержки крымских промышленных предприятий. "Несколько лет назад местные власти проявляли интерес к предприятию - завод в 2016-2017 гг. получил субсидию. "Но она давалась с условием, что мы свои 18 млн рублей тоже потратим. А деньги были вытянуты с оборотных средств - это был недозакупленный материал, недовыпущенная продукция", - рассказал замгендиректора завода.

Как итог: с 2017 года завод демонстрировал падение объемов производства. По ориентировочным оценкам, если в 2016 году "Симферопольсельмаш" реализовал продукцию на порядка 160 млн руб. в год, то в 2017 году эта сумма составила порядка 130 млн руб., в 2018 году - уже 125 млн руб. "В этом году планируем не упасть… Держимся, но сложно", - резюмировал Малышев.