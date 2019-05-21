Замглавы Росрезерва обвинили в мошенничестве на 3,2 млрд рублей

Следственный комитет предъявил заместителю главы Росрезерва Александру Кирюхину обвинение в мошенничестве в сфере переработки дизельного топлива. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По делу, кроме Кирюхина, проходят ряд его подчиненных и гендиректор компании "НафтаПремиум" Александр Безруков. Им также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб оценен в 3,2 млрд рублей.

Дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств при восстановлении качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва.

Ранее суд отправил Кирюхина и Безрукова под домашний арест. Еще два фигуранта дела были арестованы. Мера пресечения пятому обвиняемому еще не выбрана.