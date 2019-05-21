СМИ назвали игрока ФНЛ, которого заподозрили в употреблении допинга

СМИ назвали имя игрока Футбольной национальной лиги, которого подозревают в употреблении допинга.

Напомним, ранее в Российском футбольном союзе заявили, что к ним пришло письмо от антидопингового агентства РУСАДА о возбуждении дисциплинарного дела: речь идет о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.

По данным РУСАДА, в допинг-пробе игрока, имя которого не называлось, взятой после одного из матчей, была найдена запрещенная субстанция. РФС совместно с ФНЛ начали внутреннее расследование.

Как утверждает Матч ТВ, футболистом, который попался на допинге, оказался полузащитник курского "Авангарда" Дмитрий Коробов, а проба, показавшая положительный результат, была взята после игры с "Чертаново".

В самом клубе это заявление пока никак не прокомментировали.

Напомним, Дмитрий Коробов перебрался в "Авангард" летом прошлого года из екатеринбургского "Урала". До этого полузащитник выступал за курскую команду на правах аренды.