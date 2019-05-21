16 Сентября 2020
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Спорт В России
Дмитрий Коробов ФК Урал (2016) | Фото: fc-ural.ru

СМИ назвали игрока ФНЛ, которого заподозрили в употреблении допинга

СМИ назвали имя игрока Футбольной национальной лиги, которого подозревают в употреблении допинга.
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Напомним, ранее в Российском футбольном союзе заявили, что к ним пришло письмо от антидопингового агентства РУСАДА о возбуждении дисциплинарного дела: речь идет о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.

По данным РУСАДА, в допинг-пробе игрока, имя которого не называлось, взятой после одного из матчей, была найдена запрещенная субстанция. РФС совместно с ФНЛ начали внутреннее расследование.

Как утверждает Матч ТВ, футболистом, который попался на допинге, оказался полузащитник курского "Авангарда" Дмитрий Коробов, а проба, показавшая положительный результат, была взята после игры с "Чертаново".

В самом клубе это заявление пока никак не прокомментировали.

Напомним, Дмитрий Коробов перебрался в "Авангард" летом прошлого года из екатеринбургского "Урала". До этого полузащитник выступал за курскую команду на правах аренды.

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СМИ назвали игрока ФНЛ, которого заподозрили в употреблении допинга

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Теги: Коробов, допинг, ФНЛ



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Развитие сюжета:

Ранее 23.08.2019 15:00 Мск Экс-футболист "Урала", попавшийся на допинге, избежал наказания

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Ранее 20.05.2019 15:40 Мск РФС начал расследование из-за допинга в российском футболе

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