16 Сентября 2020
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Общество В России
Дмитрий Шепелев (2012) | Фото:kino-teatr.ru

Родственники Жанны Фриске заявили, что не возвращали "Русфонду" часть миллионных долгов

Новым скандалом рискует обернуться возвращение "Русфонду" долгов, определенных судом за родственниками Жанны Фриске.

Напомним, 15 мая благотворительная организация сообщила: на счета фонда поступили 7,98 млн руб. – часть долга, который по решению суда должны вернуть наследники Жанны Фриске. Целиком долг оценивается в 21,6 млн руб. Первый транш – "средства, полученные от продажи имущества, доставшегося наследникам певицы".

Но теперь оказалось, что семья Жанны вроде как не в курсе продажи какого-либо имущества. Так, сестра певицы Наталья сообщила "СтарХиту": "Я узнала об этом из газет, я не в курсе, что мы продали, какую долю. Если Дмитрий (Шепелев – гражданский супруг Фриске, отец ее сына – прим. ред.) продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо. Я не знаю, мы ничего не продавали, у нас идут судебные разбирательства, я, правда, вообще не в курсе".

Шепелев пока не комментировал ситуацию. Издание приводит версию: недавно кто-то приобрел дом артистки в Истринском районе Подмосковья. Шесть лет назад двухэтажный особняк обошелся Фриске и Шепелеву в 38 млн руб.

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Родственники Жанны Фриске заявили, что не возвращали "Русфонду" часть миллионных долгов

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Теги: жанна фриске, дмитрий шепелев, русфонд, долг, имущество, наследники



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