Одиннадцатым заместителем Силуанова назначен зампред правления "Газпрома"

Одиннадцатым заместителем министра финансов РФ назначен Андрей Круглов. Ранее он занимал должность зампреда правления "Газпрома".

Распоряжение о назначении от 18 мая опубликовано на сайте правительства.

Андрей Круглов (за столом слева)

В апреле сообщалось, что первому вице-премьеру, главе Минфина РФ Антону Силуанову разрешили увеличить штат своих заместителей до 11. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Предполагается, что Круглов будет заниматься вопросами инвестиций с китайскими партнерами и взаимодействием с Евразийским экономическим союзом.