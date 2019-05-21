16 Сентября 2020
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Политика В России
силуанов антон германович министр финансов рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Одиннадцатым заместителем Силуанова назначен зампред правления "Газпрома"

Одиннадцатым заместителем министра финансов РФ назначен Андрей Круглов. Ранее он занимал должность зампреда правления "Газпрома".

Распоряжение о назначении от 18 мая опубликовано на сайте правительства.

Газпром, Bank of China, заместитель Председателя Правления Андрей Круглов(2016)|Фото: gazprom.ru

Андрей Круглов (за столом слева)

В апреле сообщалось, что первому вице-премьеру, главе Минфина РФ Антону Силуанову разрешили увеличить штат своих заместителей до 11. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Предполагается, что Круглов будет заниматься вопросами инвестиций с китайскими партнерами и взаимодействием с Евразийским экономическим союзом.

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Одиннадцатым заместителем Силуанова назначен зампред правления "Газпрома"

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Теги: антон силуанов, андрей круглов



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Ранее 25.04.2019 12:55 Мск Силуанову разрешили увеличить штат заместителей до 11

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