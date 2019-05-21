"Хотим техническое образование, а не среднее специальное". Студенты ямальского техникума выступили против "оптимизации"

Ямальский полярный агроэкономический техникум могут объединить с ямальским многопрофильным колледжем. Информацию об этом опубликовали студенты техникума в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "В Салехарде" социальной сети "ВКонтакте" студенты техникума обратились к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову. Учащиеся поинтересовались - действительно ли в скором времени состоится слияние двух учебных заведений и планируется ли перевод техникума из ведения департамента агропромышленного комплекса в департамент образования. Также студенты заявили, что против таких перемен.

"Если мы перейдем туда, мы потеряем вековую историю нашего техникума. Земельщики, ветеринары, технологи и появившаяся новая специальность "Оленевод-механизатор" - относится к сельскому хозяйству! Мы не хотим присоединяться к ГБПОУ ЯНАО "Ямальский Многопрофильный Колледж", мы специально поступали именно в "ЯПАТ", чтобы выпуститься с техническим образованием, а не со средним специальным. Многие ребята со всей страны приезжают поступать именно в наш техникум", - сообщает автор поста, пригрозив, что многие студенты в таком случае попросту заберут документы.

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Направлен запрос.