16 Сентября 2020
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Образование Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2005) | Фото: www.mccme.ru.

"Хотим техническое образование, а не среднее специальное". Студенты ямальского техникума выступили против "оптимизации"

Ямальский полярный агроэкономический техникум могут объединить с ямальским многопрофильным колледжем. Информацию об этом опубликовали студенты техникума в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "В Салехарде" социальной сети "ВКонтакте" студенты техникума обратились к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову. Учащиеся поинтересовались - действительно ли в скором времени состоится слияние двух учебных заведений и планируется ли перевод техникума из ведения департамента агропромышленного комплекса в департамент образования. Также студенты заявили, что против таких перемен.

"Если мы перейдем туда, мы потеряем вековую историю нашего техникума. Земельщики, ветеринары, технологи и появившаяся новая специальность "Оленевод-механизатор" - относится к сельскому хозяйству! Мы не хотим присоединяться к ГБПОУ ЯНАО "Ямальский Многопрофильный Колледж", мы специально поступали именно в "ЯПАТ", чтобы выпуститься с техническим образованием, а не со средним специальным. Многие ребята со всей страны приезжают поступать именно в наш техникум", - сообщает автор поста, пригрозив, что многие студенты в таком случае попросту заберут документы.

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Направлен запрос.

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"Хотим техническое образование, а не среднее специальное". Студенты ямальского техникума выступили против "оптимизации"

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Теги: Ямальский полярный агроэкономический техникум, ямальский многопрофильный колледж, объединение



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