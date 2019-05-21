Россияне верят в отечественное авиастроение и считают катастрофу "Суперджета" трагической случайностью

Россиян спросили о том, что они думают по поводу катастрофы SSJ-100 "Аэрофлота" в Шереметьево и в целом по поводу авиастроения в стране. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оказалось, что почти треть опрошенных считают причиной катастрофы самолета неблагоприятное стечение обстоятельств, трагическую случайность (29%). Другие популярные варианты: версии об ошибке пилотов (17%), плохом техническом состоянии самолета (15%) и неблагоприятных погодных условиях (14%). Примечательно, что в СМИ наиболее популярными версиями считаются ошибка пилотов и поломка "Суперджета".

При этом потенциал российского самолетостроения кажется опрошенным высоким: 78% считают, что в России умеют делать качественные самолеты. Обратного мнения придерживаются 14% участников опроса.

Кроме того, 83% респондентов говорят о том, что России нужно развивать собственное производство самолётов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, Основными мотивами поддержки российского самолетостроения, по мнению опрошенных, являются необходимость обеспечения безопасности и снижение безработицы. Россияне считают отечественные самолеты более надежными и безопасными (33%), а развитие отечественной отрасли приведёт к созданию новых рабочих мест (32%).