В Москве арестованы счета компании Сергея Нетиевского

В Москве Останкинским отделом судебных приставов наложен арест на счета компании экс-директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского "Фест Хэнд Медиа".

Как сообщили Накануне.RU представители "Уральских пельменей", это компания, в которой Нетиевский является 100% участником и генеральным директором, также арестована 50% доля компании в другом юрлице, связанном с Нетиевским - "Идея Фикс Медиа".

"Причиной наложения ареста стало неисполнение решений судов, дошедших до исполнительного производства. В совокупности, согласно 10 исполнительным листам по проигранным судам, Нетиевский с октября 2018 года не выплачивает своим бывшим товарищам более 5 млн рублей", - заявляют представители коллектива.

Сам Сергей Нетиевский пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, недавно Арбитражный суд Свердловской области солидарно взыскал в пользу экс-директора "Уральских пельменей" около 813 тыс. рублей. При этом Нетиевский намерен снова судиться с командой.