В Екатеринбурге убрали из сквера "забор раздора"

В Екатеринбурге убрали забор из сквера у Драмтеатра, где планировали построить храм святой Екатерины. Как сообщают уральцы в социальных сетях, сейчас рабочие заканчивают демонтаж и увозят остатки конструкций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Смысл ставить было? Когда изначально народ в защиту встал. А, ну да, теперь ещё из бюджета денег на восстановление сквера распилит кто-нибудь", - пишет житель города.

Забор убрали за очень короткое время, поэтому некоторые пользователи шутят, что "лучше бы такими темпами возводили детские сады, школы, больницы, а не заборы".

Также люди жалуются на плохое состояние сквера после возведения собора.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.