Легенда "Ромы" Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

Бывший капитан итальянской "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Приз 42-летнему Тотти вручил главный тренер "скуадры адзурры" Роберто Манчини.

"Это особенный прекрасный день для меня, - цитирует слова Франческо "Советский спорт" . - Хочу поблагодарить Федерацию футбола Италии за решение наградить меня этим отличительным знаком".

Бывший футболист также отметил, что победа на чемпионате мира по футболу в 2006 году позволила укрепить его репутацию во всем мире.

Отметим, что на клубом уровне успехи Тотти более скромные. Это объясняется тем, что всю свою карьеру футболист провел в одном клубе - "Роме", где на протяжении многих лет являлся капитаном команды. Тем не менее вместе с "джаллоросси" он стал чемпионом Италии в 2001 году, два раз выигрывал Кубок страны в 2007 и 2008 году, а также Суперкубок Италии в 2001 и 2007 годах.