Декларации правительства Севастополя: самыми "бедными" оказались губернатор и его новый заместитель

На портале правительства Севастополя опубликованы декларации чиновников за 2018 год. Губернатор города Дмитрий Овсянников задекларировал доход в размере 2,5 млн руб., меньше губернатора в правительстве заработал лишь его заместитель Иван Кусов – 1,7 млн, передает корреспондент Накануне.RU.

Помимо дохода в деньгах, Овсянников имеет в собственности земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м, жилой дом площадью 162,2 кв. м, квартиру площадью 59,1 кв. м. Также задекларирован автомобиль Lexus GX 460, мотоцикл "Yamaha YBR 125 ESD", лодка, автоприцепы. Супруга губернатора показала доход в 800 тыс. руб. в 2018 году, три квартиры, автомобиль марки "Мерседес", снегоболотоход, в пользовании указан дом площадью свыше 500 кв. м (то есть это другой дом, нежели задекларированный у супруга).

На официальном сайте размещены аналогичные документы других членов севастопольского правительства. Например, первый заместитель губернатора Илья Пономарев показал в минувшем году доход почти в 10 млн руб. Это, так сказать, "лучший" результат среди членов севастопольской команды Овсянникова.

Меньше всех заработал другой заместитель губернатора Иван Кусов, пересевший на эту должность с кресла депутата заксобрания, его доход в прошлом году составил 1,7 млн руб. Кусова часть депутатского корпуса отказывалась утверждать в качестве заместителя губернатора, это произошло лишь в январе 2019 года, о чем мы рассказывали.