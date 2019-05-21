16 Сентября 2020
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Общество В России
Игорь Тальков-младший (2018) | Фото:Википедия

Игоря Талькова-младшего лишили прав на два года за пьяную езду и оштрафовали на 200 тысяч

В Москве сына известного певца Игоря Талькова – Игоря Талькова-младшего (37) суд лишил прав на два года и оштрафовал на 200 тыс. руб. Обвинение предлагало оштрафовать мужчину на 250 тыс. руб. и забрать права на три года. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

В ходе судебного заседания Тальков-младший признал, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и попросил не лишать его возможности быть за рулем, передают российские СМИ. При этом он рассказал, что на его попечении находится трое детей.

Максимальное наказание по этой статье, кстати, - лишение свободы на срок до двух лет.

В ноябре 2018 года сообщалось о задержании Талькова-младшего за вождение в нетрезвом виде. Музыкант был за рулем внедорожника, от освидетельствования он отказался.

При этом в 2016 году его уже лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду.

Тальков-младший – сын известного советского и российского артиста Игоря Талькова. Тоже является музыкантом - основатель группы "МирИмиР" (2009).

Напомним, ранее стало известно о возобновлении расследования убийства Талькова в 1991 году. Суд удовлетворил ходатайство супруги певца Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

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Игоря Талькова-младшего лишили прав на два года за пьяную езду и оштрафовали на 200 тысяч

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Теги: игорь тальков-младший, штраф, суд, пьяная езда, приговор



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