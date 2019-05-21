16 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2005) | Фото: www.daily.lviv.ua

В Польше запретили песню "Темная ночь"

В Польше запретили исполнять советскую песню военных лет "Темная ночь". Об этом певец Петр Косевский написал в Facebook.

По его словам, директор музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий прервал выступление музыканта, который исполнял эту песню.

Директор заявил, что это "большевистская песня", которая запрещена в Польше. Навроцкий попросил музыкантов покинуть музей.

"Темная ночь" была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". Песня стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что с 2014 года в Польше было снесено порядка 100 памятников советским воинам. При этом данные являются оценочными, так как польские власти стараются не афишировать снос памятников.

Закон о сносе мемориалов с коммунистической символикой в Польше приняли 22 июня 2017 года.

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В Польше запретили песню "Темная ночь"

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Теги: польша, темная ночь



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